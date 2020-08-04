1 августа в Юго-западном округе Москвы произошел конфликт мигрантов с сотрудниками полиции. Инцидент произошел недалеко от станции метро Теплый Стан. Толпа граждан других государств набросилась на полицейскую машину, чтобы вытащить из нее своего товарища, который был задержан за удар полицейского по лицу после разбирательств о нарушении правил парковки у местного рынка. Сотрудника полиции, который пытался помешать толпе, оттолкнули дверью. Видео сделали очевидцы происходящего. После инцидента с полицейскими на рынке начался рейд, который длится уже на протяжении двух дней. По данным «Ахбор», десятки людей задержаны, а полиция планирует возбудить дело по статье УК РФ в отношении двух человек.
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
Происшествия , Видео , Москва
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