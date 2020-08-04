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Пропавшего подростка нашли в желудке крокодила 

Lenta.ru 25 минут назад
Пропавшего подростка нашли в желудке крокодила
Фото: Warren Little / Getty Images
Об этом сообщает издание International Business Times.
26 июля 14-летний Рики Ганя (Ricky Ganya) искал улиток около реки. На подростка напал крокодил. Семья Гани подала в полицию заявление об исчезновении человека. Тетя мальчика в этот момент находилась поблизости и рассказала полиции, что видела, как рептилия тащит жертву в воду.
В пятницу, 31 июля, после масштабной поисковой операции спасатели поймали крокодила. Они приманили хищника на курицу, извлекли его из воды и убили.
Рептилию вскрыли в присутствии семьи пропавшего подростка и полиции. В желудке крокодила обнаружили обрывки одежды и части человеческого тела. Найденные останки юноши направлены на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось, что житель индийского штата Уттар-Прадеш по рекомендации священника полез купаться в реку и стал добычей крокодила. В это время на берегу отец Кумара, инвалид, отчаянно звал на помощь.
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