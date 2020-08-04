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Адвокат вдовы Энди Картрайта раскрыла новые подробности расчленения 

Lenta.ru 56 минут назад
Адвокат вдовы Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), Ирина Скурту раскрыла новые подробности расчленения. Ее слова приводит «Московский комсомолец».
Юрист рассказала о том, как ее подзащитной удалось самостоятельно расчленить тело. По словам Скурту, женщина провела ассоциации со своей профессией швеи. «Она все сделала за одну ночь, потом ужаснулась своему поступку», — сказала адвокат.
Скурту добавила, что Кохал не смогла избавиться от останков, как планировала, из-за размеров тела. «Марина хрупкая, маленькая. Она поняла, что не может к останкам даже прикасаться», — отметила адвокат.
По словам юриста, после всего пережитого Кохал потребуется серьезная реабилитация, возможно, в психиатрической клинике.
Марина Кохал арестована до 30 сентября. Следствие утверждает, что она неустановленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления. Сама жена музыканта вины не признала.
О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Криминал , Московский комсомолец
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