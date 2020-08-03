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Суд арестовал жену рэпера Картрайта 

РИА Новости 25 минут назад
Суд арестовал жену рэпера Картрайта
Фото: РИА Новости
Жену погибшего в Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта арестовали на два месяца.
На прошлой неделе в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску. Погибшим оказался участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
В пятницу ее задержали. По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
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Происшествия , Александр Юшко , СКР , Санкт-Петербург
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