Суд арестовал жену рэпера Картрайта 

Жену погибшего в Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта арестовали на два месяца.

На прошлой неделе в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску. Погибшим оказался участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко ).

По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.