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В Ростове-на-Дону избили блогера 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Полиция организовала проверку после избиения неизвестными в Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД РФ.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Авакян находится в больнице со сломанной челюстью и множественными ушибами.

"В полицию поступило сообщение о нанесении травм неизвестными ростовчанину в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, тяжесть причиненного вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством", — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос об Авакяне.

В конце мая текущего года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Авакяна к 2,5 годам колонии-поселения за четыре эпизода вымогательства. Как сообщало следствие, в 2018-2019 годах Авакян вымогал у директора автошколы, двух полицейских и врача одной из ростовских больниц от 30 до 200 тысяч рублей, угрожая распространить компромат на YouTube.
Авакян и его защитник обжаловали приговор. В настоящее время, по данным суда, материалы жалобы готовятся к направлению в вышестоящий суд. Мера пресечения, избранная Авакяну, предполагает "запрет на определенные действия".
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Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости
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