Топ-модель жестоко избили на пляже в Турции 

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк рассказала в Instagram об избиении на турецком курорте.

По словам 24-летней модели, на нее и ее друзей набросились сотрудники службы охраны пляжа.

«На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали», — написала Дарья и разместила фото с окровавленным лицом.

О причинах конфликта Кирилюк не упомянула, отметив, что не собирается замалчивать инцидент и уже подала заявление в полицию.

На сайте пляжа появилась информация, что группа друзей Дарьи Кирилюк устроила потасовку с другими посетителями пляжа, и охрана лишь разняла их.

Кирилюк, в свою очередь, назвала это заявление лживым. По ее словам, нежелание администрации пляжа обнародовать видео с камер наблюдения свидетельствует о том, что ситуация развивалась не так, как это хочет преподать турецкая сторона.

Как писал «Рамблер», Россия возобновила авиасообщение с Турцией. С 1 августа рейсы отправляются в Анкару и Стамбул, с 10 августа самолеты начнут летать в курортные Анталию и Аланию.