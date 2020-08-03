Топ-модель жестоко избили на пляже в Турции

Сотрудники службы безопасности пляжа Момо на турецком курорте Чешме избили 24-летнюю украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Об этом модель сообщила в своем профиле в Instagram.

«На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали», — рассказала Кирилюк. Причина, по которой охранники избили молодых людей, пока неизвестна. Пострадавшие уже написали заявления в местную полицию.

Позже на сайте пляжа появилось сообщение, где говорится, что потасовка началась внутри группы, а охранники пляжа всего лишь разняли их, уточняет Sputnik Армения. Однако это заявление Кирилюк назвала лживым. «Тот факт, что Момо не хочет обнародовать видео, говорит о том, что им есть что скрывать», — подчеркнула пострадавшая.

Свои записи Кирилюк опубликовала с хештегом «Остановите насилие против женщин». Многие пользователи Instagram уже встали на сторону модели и поддержали ее.