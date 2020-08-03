Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модель из Украины и ее подруг избили охранники на пляже в Турции. ФОТО 

Ura.Ru 40 минут назад
Топ-модель жестоко избили на пляже в Турции
Фото: Instagram
Сотрудники службы безопасности пляжа Момо на турецком курорте Чешме избили 24-летнюю украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Об этом модель сообщила в своем профиле в Instagram.

«На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали», — рассказала Кирилюк. Причина, по которой охранники избили молодых людей, пока неизвестна. Пострадавшие уже написали заявления в местную полицию.

Позже на сайте пляжа появилось сообщение, где говорится, что потасовка началась внутри группы, а охранники пляжа всего лишь разняли их, уточняет Sputnik Армения. Однако это заявление Кирилюк назвала лживым. «Тот факт, что Момо не хочет обнародовать видео, говорит о том, что им есть что скрывать», — подчеркнула пострадавшая.
Свои записи Кирилюк опубликовала с хештегом «Остановите насилие против женщин». Многие пользователи Instagram уже встали на сторону модели и поддержали ее.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Ura.Ru: последние новости
Крупные города России отказались отмечать день ВДВ Крупные города России отказались отмечать день ВДВ Определена судьба солдата, напавшего на машину ФСО на параде Определена судьба солдата, напавшего на машину ФСО на параде Актера Ефремова отправили под домашний арест до следующего года Актера Ефремова отправили под домашний арест до следующего года
Комментарии 35
Происшествия , В мире , ИА Sputnik , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Позор!: российский историк обрушился на Маска
00:25
Позор!: российский историк обрушился на Маска
Наука и техника
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
00:15
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
Шоу-бизнес
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
В России растет преступность среди мигрантов
00:50
В России растет преступность среди мигрантов
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение