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В Колумбии угнали грузовик с пивом 

РИА Новости 1 час назад
В Колумбии угнали грузовик с пивом
Фото: РИА Новости
Воры угнали грузовик с пивом в столице Колумбии Боготе, правоохранители нашли преступников, когда те допивали первый ящик, сообщила полиция страны.

"Водитель грузовика находится в больнице. Преступники брызнули в его сторону вещество, из-за которого он потерял сознание. Его состояние здоровья стабильно", — сообщает полиция в Twitter.

Трейлер обнаружили по GPS. Преступники вытащили пиво и сложили его рядом на небольшом складе.

"Мы их обнаружили, распивающими пиво. Мы поймали только одного из троих (преступников), двум удалось убежать, но у нас есть данные об их личностях", — сообщил представитель полиции полковник Нельсон Киньонес в эфире телеканала Noticias Caracol.

По данным СМИ, ворам удалось на момент обнаружения выпить уже 23 бутылки. Всего, по информации полиции, украденное пиво оценивается в 80 миллионов песо (почти 21 тысяча долларов).
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Происшествия , В мире , Богота , Колумбия
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