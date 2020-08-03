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Обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов нанял второго адвоката 

RT на русском 33 минуты назад
Историк Соколов нанял второго адвоката
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, нанял ещё одного адвоката. Об этом сообщила судья Октябрьского райсуда Юлия Максименко.

«Соглашение с адвокатом было подписано 31 июля», — приводит её слова на выездном заседании в горсуде Петербурга ТАСС.

Судья уточнила, что вторым адвокатом Соколова стал Александр Торгашев.
В середине июня Соколов сменил адвоката.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.
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Происшествия , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС
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