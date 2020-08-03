Москвичи похитили и изнасиловали студентку 

Трое жителей Москвы похитили и изнасиловали студентку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад на северо-западе столицы молодые люди силой посадили студентку одного из медицинских колледжей в салон автомобиля ВАЗ, отвезли ее за пределы города и изнасиловали.

Некоторое время спустя информация о произошедшем была доведена до сведения правоохранительных органов . В настоящее время их сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. На данный момент им удалось установить личность одного из подозреваемых.

В июле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что трое жителей Новоузенского района Саратовской области пытались продать в рабство, изнасиловали и убили друга, которого заподозрили в краже смартфона одного из них, а жительница Москвы спаслась от мужчины, который сделал попытку изнасиловать ее возле одного из домов по Аминьевскому шоссе, Западный административный округ (ЗАО), укусив его.

Тогда же 25— и 29-летний уроженцы Таджикистана избили и изнасиловали 16-летнюю москвичку в одной из квартир в одном из домов в Колпачном переулке.