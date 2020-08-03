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Москвичи похитили и изнасиловали студентку 

Артём Кульша 45 минут назад
Москвичи похитили и изнасиловали студентку
Фото: ТАСС
Трое жителей Москвы похитили и изнасиловали студентку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Некоторое время назад на северо-западе столицы молодые люди силой посадили студентку одного из медицинских колледжей в салон автомобиля ВАЗ, отвезли ее за пределы города и изнасиловали.
Некоторое время спустя информация о произошедшем была доведена до сведения правоохранительных органов. В настоящее время их сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. На данный момент им удалось установить личность одного из подозреваемых.
В июле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что трое жителей Новоузенского района Саратовской области пытались продать в рабство, изнасиловали и убили друга, которого заподозрили в краже смартфона одного из них, а жительница Москвы спаслась от мужчины, который сделал попытку изнасиловать ее возле одного из домов по Аминьевскому шоссе, Западный административный округ (ЗАО), укусив его.
Тогда же 25— и 29-летний уроженцы Таджикистана избили и изнасиловали 16-летнюю москвичку в одной из квартир в одном из домов в Колпачном переулке.
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Происшествия , МВД , Москва
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