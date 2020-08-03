В России растет преступность среди мигрантов

Безработица и отсутствие средств к существованию могут привести к высокому росту преступности со стороны мигрантов. Уже сейчас такая ситуация наблюдается в Москве Санкт-Петербурге и других регионах. Это вызывает обеспокоенность у властей России — они говорят о том, что необходимо принимать дополнительные меры.

Положение мигрантов на фоне пандемии коронавирусной инфекции обеспокоило российские власти. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил в понедельник внимание на отсутствие у них средств к существованию, поскольку люди лишились работы и не могли уехать на родину из-за пандемии коронавируса.

«Серьезную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере. Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию», — сказал Медведев на совещании по вопросу «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса».

«Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере и это, безусловно, может способствует росту криминала в целом», — уверен зампред Совбеза.

Медведев также обратил внимание, что в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ был зафиксирован рост числа мигрантов, совершивших преступления. Он добавил, что определенные трудности создает нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан.

«В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушение», — сказал Медведев.

«Случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России» фиксируются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге, в Мурманской и Амурской областях. Медведев отметил, что это «повод задуматься» руководителям регионов, чтобы принять дополнительные меры.

Зампред Совбеза согласился рассмотреть идею обязать работодателей нести полную ответственность за действия своих иностранных сотрудников. Такой опыт есть уже у ряда арабских стран. «Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — считает Медведев.

Чиновник добавил, что на тему проблем мигрантов ведется активная экспертная работа. «Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — отметил он.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Первые случаи заражения были зарегистрированы в китайском мегаполисе Ухань. После этого очаги распространения вируса стали появляться и в ряде других стран. Первыми под удар пандемии попали Южная Корея, Италия и Иран. В настоящее время хуже всего дела обстоят в США, где зафиксировано почти 5 млн случаев коронавируса, умерли свыше 158 тыс. человек, выздоровели 2,38 млн американцев.

В России выявлено почти 857 тыс. положительных тестов на наличие вируса, выздоровели 653,5 тыс. человек, умерли 14 207 пациентов. С 27 марта правительство страны решило закрыть международное авиасообщение. Исключение составили только грузовые и вывозные рейсы, которые продолжают курсировать до сих пор.

Другие страны также закрыли свои границы на въезд и выезд, что значительно осложнило отъезд мигрантов, которые из-за кризиса столкнулись с безработицей.

Послабление этих ограничений в России началось только с августа. Так, с 1 числа на принципах взаимности открыты границы для Танзании, Великобритании и Турции. Кроме того, Азербайджан и Россия договорились об открытии своей границы также с начала августа.