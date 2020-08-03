Жена Картрайта заявила об отсутствии у него любовницы

Жена погибшего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в беседе с адвокатом Ириной Скурту заявила об отсутствии у мужа любовницы, а также о том, что у пары не было никаких ссор и материальных проблем. Об этом защитница Кохал рассказала РБК.

По словам Скурту, в первую же встречу она расспросила Кохал о том, были ли у него любовницы и проблемы в семье.

«Она все отрицала. Говорила, что у него были проблемы с алкоголем, из-за пандемии — с наркотиками», — объяснила адвокат.

Скурту затруднилась прокомментировать информацию о том, что следователи якобы обнаружили в переписке рэпера с женой информацию о том, что он собирается уйти к любовнице.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть «бесславную смерть». После этого она связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.