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СК возбудил уголовное дело после драки десантников с Росгвардией в Парке Горького 

РИАМО 25 минут назад
В Москве возбудили уголовное дело после драки десантников с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького в День ВДВ, все участники конфликта установлены, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказала Иванова.

По ее словам, во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения.
Все участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия, заключила Иванова.
Ранее СМИ сообщили, что в после инцидента были задержаны четыре человека. Драка началась после просьбы правоохранителей к представителям ВДВ вести себя скромнее и не мешать окружающим.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Юлий Иванов , Росгвардия , СКР , РИАМО , Москва
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