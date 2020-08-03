Трагедия в Подмосковье: обнаружено тело пропавшего ребенка 

Тело 10-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего в Подмосковье , нашли в реке Руза 3 августа. По версии СК, 2 августа ребенок самостоятельно вышел из квартиры в Волоколамске и пропал. Заявление об исчезновении в полицию подали родители. После суток поиска следователи возбудили дело по статье «Убийство». Отмечается, что мальчику был поставлен диагноз «атипичный аутизм»: он не умел разговаривать и слабо слышал.

Десятилетнего мальчика с аутизмом, пропавшего 2 августа в Московской области, нашли мертвым на Рузском водохранилище — отмечается, что его тело лежало на поверхности воды. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России РИА «Новости».

По версии подмосковного Следственного комитета, 2 августа в послеобеденное время ребенок самостоятельно вышел из квартиры дома в селе Осташево городского округа Волоколамск — после этого мальчика никто не видел.

правоохранительные органы по факту исчезновения обратились его родители, пишет Telegram-канал Mash. Ребенка пытались найти следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры — в ходе поиска они осмотрели квартиру, где проживал мальчик и опросили тех, кто мог знать, куда направился ребенок. На сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» указано, что всего в поисковых мероприятиях приняли участие 160 человек, включая авиацию.

В результате следователи возбудили дело по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Как пояснили в ведомстве, это было необходимо для «активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения».

Известно, что 10-летний мальчик — инвалид с детства. Врачи поставили ему диагноз — «атипичный аутизм», писал Mash. Уточняется, что ребенок не умел разговаривать и страдал от слабого слуха.

Похожая история произошла в Новосибирске, однако она по сей день не нашла своего завершения. 1 июля там пропал 14-летний подросток, которому также был поставлен диагноз «аутизм».

По версии регионального СК, 1 июля в 15.00 мальчик вместе со своим отцом прибыл на автобусную остановку «ТЭЦ 5» Октябрьского района Новосибирска. Оттуда мужчина с сыном направились в сторону жилого комплекса «Восточный» — по пути им встретился незнакомец с большой собакой.

Подросток испугался собаки и попятился назад, в поле — в это время его отец попросил незнакомца пристегнуть пса к ошейнику, а также поинтересовался, как им с сыном пройти к жилому комплексу. «Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено», — сообщили в Следкоме.

По результатам проверки ведомство возбудило дело по ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство», «принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка».

В поисках участвовало множество человек: от силовиков до волонтеров — через несколько дней после исчезновения правоохранители прибегли к беспилотным летательным аппаратам, но и они не помогли. «Похожего» мальчика видели около 20 раз, но ни одно из сообщений не подтвердилось, писало местное издание «Сиб.фм».

В итоге региональный главк МВД спустя месяц объявил о вознаграждении за информацию, которая поможет установить местонахождение подростка — сумма вознаграждения неизвестна.

Воспитатель специальной группы детского сада, которую два года посещал пропавший подросток, считает, что он мог пойти домой. Мальчик живет в Калининском районе города, однако от остановки, куда подросток приехал с отцом, до его дома — приличное расстояние.

«Когда я услышала, что его видели 2 июля в районе «Сибирской ярмарки», якобы он шел по направлению к улице Северной, поняла, что он мог пойти домой. И вот почему. Такие дети, как [он], привыкают к одному месту, к одним вещам, к одним людям, для них что-то новое может вызвать стресс, агрессию»,

Отмечается, что мальчик ростом 172 см и плотного телосложения — 90 кг — был одет в футболку черного цвета, клетчатые серо-зеленые шорты, на ногах — сандалии коричневого цвета. При этом на шортах в тот день висела бирка с координатами, куда можно сообщить о местонахождении подростка. Поиски продолжаются.