Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу в бизнес-центре Киева. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, сегодня в 12.00 в полицию позвонила представитель «Универсального банка», расположенного в бизнес-центре «Леонардо», и сообщила, что в отделение зашел мужчина старше 35 лет и заявил, что у него в рюкзаке бомба.
«Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а начальник отделения остался по собственному желанию», — пояснил Геращенко.
Он отметил, что полицейские ведут переговоры с террористом и предложили ему сдаться.
Как сообщал «Рамблер», ранее житель Луцка взял в заложники 13 пассажиров автобуса и потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. Тот выполнил требование, преступник был задержан.