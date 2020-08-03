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Террорист взял заложника в Киеве и обещает взорвать бомбу 

Алиса Селезнёва и ещё 32 50 минут назад
Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу в бизнес-центре Киева. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, сегодня в 12.00 в полицию позвонила представитель «Универсального банка», расположенного в бизнес-центре «Леонардо», и сообщила, что в отделение зашел мужчина старше 35 лет и заявил, что у него в рюкзаке бомба.

«Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а начальник отделения остался по собственному желанию», — пояснил Геращенко.

Он отметил, что полицейские ведут переговоры с террористом и предложили ему сдаться.
Как сообщал «Рамблер», ранее житель Луцка взял в заложники 13 пассажиров автобуса и потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. Тот выполнил требование, преступник был задержан.
Происшествия , Видео , В мире , Другое , Украина , Владимир Зеленский , Киев
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