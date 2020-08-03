Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу в бизнес-центре Киева . Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сегодня в 12.00 в полицию позвонила представитель «Универсального банка», расположенного в бизнес-центре «Леонардо», и сообщила, что в отделение зашел мужчина старше 35 лет и заявил, что у него в рюкзаке бомба.

«Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а начальник отделения остался по собственному желанию», — пояснил Геращенко.

Он отметил, что полицейские ведут переговоры с террористом и предложили ему сдаться.