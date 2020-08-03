Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных 

Двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будут судить присяжные. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее ходатайство защиты было удовлетворено Мосгорсудом в ходе предварительных слушаний, которые проходили в закрытом режиме. Дело Ангелины и Крестины отдали суду присяжных. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору.

Дело в отношении младшей из сестер, Марии, рассмотрит Бутырский суд Москвы отдельно — 10 августа. Эксперты признали, что она была невменяемой в момент совершения преступления, поэтому наказание ей не грозит. Суд рассмотрит вопрос о направлении обвиняемой на принудительное лечение. Ее будут судить трое профессиональных судей.

Судебные процессы пройдут в закрытом режиме.