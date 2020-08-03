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Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных 

Lenta.ru и ещё 26 48 минут назад
Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных
Фото: РИА Новости
Двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будут судить присяжные. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее ходатайство защиты было удовлетворено Мосгорсудом в ходе предварительных слушаний, которые проходили в закрытом режиме. Дело Ангелины и Крестины отдали суду присяжных. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору.
Дело в отношении младшей из сестер, Марии, рассмотрит Бутырский суд Москвы отдельно — 10 августа. Эксперты признали, что она была невменяемой в момент совершения преступления, поэтому наказание ей не грозит. Суд рассмотрит вопрос о направлении обвиняемой на принудительное лечение. Ее будут судить трое профессиональных судей.
Судебные процессы пройдут в закрытом режиме.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался на девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд
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