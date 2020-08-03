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В Татарстане упали два мостовых крана 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Татарстане упали два мостовых крана
Фото: Прокуратура республики Татарстан
Два мостовых крана упали в Набережных Челнах в воскресенье, машинисты обоих кранов госпитализированы, прокуратура Татарстана проводит проверку, сообщает надзорное ведомство.

"Прокуратура Набережных Челнов с привлечением специалистов Ростехнадзора проводит проверку по факту падения мостовых кранов и получения травм работниками на предприятии "Тэмпо", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры реагирования.
По информации прокуратуры, инцидент произошел ночью 2 августа: на территории АО "НТЗ "ТЭМПО" произошло падение двух мостовых кранов. В результате ЧП два машиниста, 1971 и 1979 годов рождения получили травмы позвоночника. Оба госпитализированы.
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Происшествия , Ростехнадзор , Республика Татарстан
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