Фургал отказался от адвоката

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», — приводит слова Кожемякина «РИА Новости».

В суде интересы Фургала представляют еще два адвоката.

9 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении на тот момент губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, он был задержан.

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В СК также сообщили, что Фургал в бытность депутатом оказывал серьезное влияние на ряд высокопоставленных сотрудников милиции во время уголовного преследования против него в 2004 году по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори и благодаря этому смог в тот период избежать ответственности.