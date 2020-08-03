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Фургал отказался от своего адвоката 

Rambler News Service и ещё 17 52 минуты назад
Фургал отказался от адвоката
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказал от услуг адвоката Бориса Кожемякина, заявил сам адвокат.

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», — приводит слова Кожемякина «РИА Новости».

В суде интересы Фургала представляют еще два адвоката.
9 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении на тот момент губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, он был задержан.
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
В СК также сообщили, что Фургал в бытность депутатом оказывал серьезное влияние на ряд высокопоставленных сотрудников милиции во время уголовного преследования против него в 2004 году по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори и благодаря этому смог в тот период избежать ответственности.
10 июля Басманный районный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября этого года. 20 июля президент России Владимир Путин отправил его в отставку с поста губернатора Хабаровского края и назначил члена ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона.
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Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Политика , Михаил Дегтярев , Светлана Петренко , Сергей Фургал , Владимир Путин , Борис Кожемякин , ЛДПР , СКР , РИА Новости , Хабаровский Край
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