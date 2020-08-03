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В Москве два срочника из парка Горького попали в больницу 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
День десантника: два срочника попали в больницу
Фото: ТАСС
В полицию поступила информации о получении травм солдатами-срочниками во время несения службы в московском парке Горького. Об этом 3 августа сообщает агентство «Москва».
Согласно информации, два нападения на военнослужащих могли произойти 2 августа. Первый солдат обратился в ГКБ №1 имени Пирогова. Он рассказал, что получил телесные повреждения от неизвестного мужчины во время несения службы в парке имени Горького на улице Крымский Вал.
Также в медучреждение обратился и второй военнослужащий с ссадинами коленного сустава и ушибом. Он пояснил, что получил травмы в парке Горького во время несения службы.
Полиция проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, потасовка между сотрудниками Росгвардии и мужчинами, отмечавшими День ВДВ в Парке Горького в Москве 2 августа, началась после того, как одного из отмечающих остановили за то, что он находился пьяным в общественном месте, рассказал один из десантников.
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Происшествия , Росгвардия , АГН "Москва" , Москва
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