День десантника: два срочника попали в больницу

В полицию поступила информации о получении травм солдатами-срочниками во время несения службы в московском парке Горького. Об этом 3 августа сообщает агентство «Москва».

Согласно информации, два нападения на военнослужащих могли произойти 2 августа. Первый солдат обратился в ГКБ №1 имени Пирогова. Он рассказал, что получил телесные повреждения от неизвестного мужчины во время несения службы в парке имени Горького на улице Крымский Вал.

Также в медучреждение обратился и второй военнослужащий с ссадинами коленного сустава и ушибом. Он пояснил, что получил травмы в парке Горького во время несения службы.

Полиция проводит проверку.