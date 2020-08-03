ФСБ задержала 42 подпольных оружейника 

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», — сообщили в ФСБ, передает ТАСС.