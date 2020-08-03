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В квартире на севере Москвы нашли мумифицированное тело 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В квартире в Москве нашли мумифицированное тело
Фото: News.ru
Мумифицированное тело жителя Москвы обнаружили полицейские в квартире на севере столицы.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, найдено тело мужчины 1960 года рождения. Мумию обнаружили 2 августа в квартире на Дубининской улице. Признаков насильственной смерти нет.

Давность смерти — около семи месяцев, порядок в квартире не нарушен, — рассказал собеседник агентства.

В полицию обратилась бывшая жена скончавшегося. По словам женщины, они уже давно не живут вместе, с апреля 2020 года она не может с ним связаться. По факту обнаружения тела проводится проверка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 2100-летняя мумия из Древнего Египта, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем. Выяснилось это благодаря компьютерной томографии (КТ).
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