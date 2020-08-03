Российскую турбазу закрыли после гибели семьи чиновника 

На Алтае следователи закрыли туристическую базу «Глобус», где погибла семья из четырех человек. Следственные действия и арест хозяина объекта показали на видео. Ролик в понедельник, 3 августа, публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники СКР провели осмотр помещений для отдыхающих и обмотали ворота и вход на территорию базы желтой маркированной лентой. Также в ролике демонстрируются кадры следственного эксперимента с одним из сотрудников возле подсобного помещения и арест в суде владельца «Глобуса». По данным СКР, в настоящий момент все посетители базы выселены, а объект взят под круглосуточную охрану сотрудников полиции.

По данным следствия, 26 июля семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыли на туристическую базу из города Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в номере гостиницы.

Как стало известно, погибшими оказались начальник сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края 51-летний Иосиф Кременский и члены его семьи. Они заселились на базу, когда там из-за ливня отключился свет. Чтобы в гостинице было электричество, там поставили генератор, он находился как раз над номером Кременских. Комната быстро наполнилась выхлопными газами, и люди погибли.