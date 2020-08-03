На Норильской ТЭЦ-2 произошел пожар 

"На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание (в ЗРУ-110 сильное задымление) в районе выключателя 110 кВ ШСВ-12. Вызвано подразделение ведомственной пожарной охраны. Произошел несчастный случай с работником службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2", — говорится в сообщении.