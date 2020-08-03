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На Норильской ТЭЦ-2 произошел пожар 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
На Норильской ТЭЦ-2 произошел пожар
Фото: РИА Новости
На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание, пострадал один из работников предприятия, сообщает в понедельник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ (САЦ).

"На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание (в ЗРУ-110 сильное задымление) в районе выключателя 110 кВ ШСВ-12. Вызвано подразделение ведомственной пожарной охраны. Произошел несчастный случай с работником службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2", — говорится в сообщении.

Последствий для потребителей нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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