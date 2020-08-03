Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему подрались десантники и росгвардейцы в день ВДВ 

Павел Тиунов 30 минут назад
Десантники, праздновавшие накануне День ВДВ в столичном парке Горького, с боем попытались предотвратить задержание своего нетрезвого товарища сотрудниками Росгвардии, сообщает «Комсомольская правда». Завязалась драка, в которой приняли участие по несколько человек с обеих сторон.
О причине инцидента журналистам рассказал военнослужащий ВДВ, присутствовавший на месте событий. По его словам, росгвардейцы, следившие за порядком в парке, решили задержать десантника, явно перебравшего с алкоголем. Однако на помощь нарушителю бросились друзья. Завязалась драка, в которой на стороне сотрудников Росгвардии выступили еще несколько полицейских. Очевидец при этом подчеркнул, что первым удар нанес один из десантников.

«За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — отметил собеседник издания.

В пресс-службе Росгвардии журналистам коротко пояснили, что 2 августа в парке Горького в Москве было пресечено нарушение общественного порядка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилось видео, на котором несколько десантников дерутся с полицейскими. Изначально журналисты отмечали, что потасовка возникла между двумя военнослужащими ВДВ. Впоследствии в драку ввязались сотрудники Росгавардии, которым в результате пришлось защищаться.
Комментарии 140
Происшествия , Видео , Росгвардия , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Решена судьба разбившего машину ФСО солдата
Решена судьба разбившего машину ФСО солдата
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение