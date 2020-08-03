Десантники, праздновавшие накануне День ВДВ в столичном парке Горького, с боем попытались предотвратить задержание своего нетрезвого товарища сотрудниками Росгвардии сообщает «Комсомольская правда». Завязалась драка, в которой приняли участие по несколько человек с обеих сторон.

О причине инцидента журналистам рассказал военнослужащий ВДВ, присутствовавший на месте событий. По его словам, росгвардейцы, следившие за порядком в парке, решили задержать десантника, явно перебравшего с алкоголем. Однако на помощь нарушителю бросились друзья. Завязалась драка, в которой на стороне сотрудников Росгвардии выступили еще несколько полицейских. Очевидец при этом подчеркнул, что первым удар нанес один из десантников.

«За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — отметил собеседник издания.

В пресс-службе Росгвардии журналистам коротко пояснили, что 2 августа в парке Горького в Москве было пресечено нарушение общественного порядка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилось видео, на котором несколько десантников дерутся с полицейскими. Изначально журналисты отмечали, что потасовка возникла между двумя военнослужащими ВДВ. Впоследствии в драку ввязались сотрудники Росгавардии, которым в результате пришлось защищаться.