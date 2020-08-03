Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве 

РИА Новости 3 минуты назад
Бывший военнослужащий ВДВ прокомментировал инцидент, который произошел накануне во время праздничных мероприятий в парке Горького в центре Москвы, пишет "Комсомольская правда".
Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии. Телеканал РЕН ТВ передавал, что изначально столкновение началось между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ. Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили ввязаться в конфликт. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Один из отмечавших, по данным СМИ, накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.
Участник потасовки рассказал, что силовики задержали одного из десантников, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские.

"Начались стычки, но без ударов — толкались", — пояснил очевидец.

Он отметил, что первый удар был за десантниками.

"Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка", — рассказал десантник.

Собеседник подчеркнул, что в толпе десантников выделялись агрессивно настроенные.

"Я подходил к ним и пытался увести", — заключил он.

Как заявили в пресс-службе центрального округа Росгвардии, в столичном Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка. Личности зачинщиков потасовки выясняют.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Последние новости
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия "Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову
Комментарии 5
Происшествия , Видео , Росгвардия , РЕН ТВ , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Асмус отреагировала на слухи о свадьбе Харламова
Асмус отреагировала на слухи о свадьбе Харламова
Видео
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение