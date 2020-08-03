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Бывший военнослужащий ВДВ прокомментировал инцидент, который произошел накануне во время праздничных мероприятий в парке Горького в центре Москвы , пишет "Комсомольская правда".

Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии . Телеканал РЕН ТВ передавал, что изначально столкновение началось между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ. Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили ввязаться в конфликт. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Один из отмечавших, по данным СМИ, накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.

Участник потасовки рассказал, что силовики задержали одного из десантников, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские.

"Начались стычки, но без ударов — толкались", — пояснил очевидец.

Он отметил, что первый удар был за десантниками.

"Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка", — рассказал десантник.

Собеседник подчеркнул, что в толпе десантников выделялись агрессивно настроенные.

"Я подходил к ним и пытался увести", — заключил он.

Как заявили в пресс-службе центрального округа Росгвардии, в столичном Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка. Личности зачинщиков потасовки выясняют.