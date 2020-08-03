2 августа в России отмечался день ВДВ. По давно сложившейся традиции, десантники отмечали свой профессиональный праздник на улице. В Москве одним из основных мест сбора стал парк Горького. Не обошлось без потасовки. Празднующие десантники ВДВ подрались с сотрудниками Росгвардии и ОМОН. Конфликт начался после того, как одного изрядно выпившего ВДВ-шника попытались забрать в отделение полиции. За товарища тут же вступились бывшие сослуживцы. В какой-то момент один из десантников бросился с кулаками на росгвардейца. Началась массовая драка, которая попала на видео. Подобный столкновения являются частым явлением для дня ВДВ.
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия , Видео , Росгвардия , Москва
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