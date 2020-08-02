Названа причина массовой драки в Парке Горького 

Стала известна причина драки между десантниками и правоохранителями во время празднования Дня ВДВ в парке Горького. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте», — сказал источник.

Он отметил, что силовики следили за порядком в парке и попросили отставных десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

После этого разгорелся конфликт, во время которого пострадал сотрудник Росгвардии . Однако массовой драки не было.

«Предварительно, о массовой драке речи не идет. Но конфликт действительно был, пострадал срочник Росгвардии, стоящий в оцеплении», — отметил собеседник.

Росгвардеец не получил серьезных травм.

В свою очередь ТАСС передаёт , что несколько десантников были задержаны, но затем всех отпустили.