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Названа причина массовой драки в Парке Горького 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Стала известна причина драки между десантниками и правоохранителями во время празднования Дня ВДВ в парке Горького. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте», — сказал источник.

Он отметил, что силовики следили за порядком в парке и попросили отставных десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».
Десантники устроили массовую драку в Парке Горького
После этого разгорелся конфликт, во время которого пострадал сотрудник Росгвардии. Однако массовой драки не было.

«Предварительно, о массовой драке речи не идет. Но конфликт действительно был, пострадал срочник Росгвардии, стоящий в оцеплении», — отметил собеседник.

Росгвардеец не получил серьезных травм.
В свою очередь ТАСС передаёт, что несколько десантников были задержаны, но затем всех отпустили.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в соцсетях появилось видео стычки между десантниками-ветеранами и росгвардейцами.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , ИТАР-ТАСС
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