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«Оттесняли полицию»: как в Москве отметили день ВДВ

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
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2 августа традиционно отмечается День воздушно-десантных войск. В 2020 году «голубые береты» встречают 90-летний юбилей. По всей России прошло празднование, однако без потасовок не обошлось. Так, в московском Парке Горького между десантниками и сотрудниками правоохранительных органов произошла драка. Росгвардейцы попытались задержать выпившего мужчину — за него вступились товарищи и начали оттеснять полицию.
«Оттесняли полицию»: как в Москве отметили день ВДВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По всей России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск — на 2020 год приходится 90-летний юбилей. Обыватели обычно ожидают 2 августа происшествий, но с каждым годом десантники отмечают свой праздник все спокойнее.
И все же без драк в этом году не обошлось — в Парке Горького в Москве один из десантников устроил потасовку с сотрудником Росгвардии. По данным СМИ, правоохранители попытались задержать одного из «голубых беретов», однако тот оказал сопротивление.
«Его (десантника) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — рассказали свидетели происшествия.
Десантники и полиция начали толкаться, активной драки не было. Правоохранители попытались выстроиться в ряд и создать оцепление. В скором времени на место инцидента подъехала машина ОМОНа, празднующих попросили успокоиться. После этого полицейские отпустили участников потасовки.
Незадолго до этого на Красной площади прошел традиционный крестный ход в честь святого Ильи Пророка, который считается покровителем ВДВ. Затем, несмотря на прохладную погоду и пандемию коронавирусной инфекции, десантники все равно устраивали заплывы в фонтанах и различные соревнования.
Президент России Владимир Путин поздравил представителей воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. «Вы по праву гордитесь славной историей легендарной крылатой пехоты, именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей.
Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — подчеркнул глава государства.
Путин также поблагодарил и поздравил ветеранов воздушно-десантных войск, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны. «И конечно, в год 75-летия Победы – особые слова признательности и благодарности – героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны», — заключил президент.
Российских десантников также поздравили первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, член Совета Федерации РФ от Камчатки Валерий Пономарев, передавало РИА «Новости». В главном храме Вооруженных сил в канун праздника прошел молебен, в котором принял участие министр обороны Сергей Шойгу.
«Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные, ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства. Нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мужество, мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей», — отметил министр.
Во многих городах России отменили массовые мероприятия на день Воздушно-десантных войск. Такое решение было принято, чтобы предотвратить новые вспышки коронавируса.
90 лет со дня основания ВДВ не стали отмечать в Перми, Тюмени, Новокузнецке, Оренбурге, Волгограде, Липецке, Новороссийске, Кирове, Ростове-на-Дону и других городах. «2 августа 2020 года массовых праздничных мероприятий в Перми — сбора на набережной р. Камы, шествия, митинга и концертно-спортивной программы — не будет. Не будет организованных массовых мероприятий и в городах и районах Пермского края», — сообщили в Союзе десантников Пермского края.
В Краснодаре не только отменили мероприятия, но и отключили фонтаны. В эти дни будут проводиться профилактические работы.
В Ростове-на-Дону предложили отпраздновать юбилей в онлайн-формате. «Приглашаем ростовчан присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках», — писали на сайте администрации города.
Тем не менее без мероприятий в более привычном формате в России не обошлось, к примеру, в Екатеринбурге: празднования начались с высадки десяти парашютистов с борта самолета Ан-2 на площадку возле ККТ «Космос», а возле мемориала воинам-афганцам «Черный тюльпан» прошло традиционное возложение цветов.
Напомним, официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.
Комментарии
Происшествия,Статьи,Александр Шерин,Валерий Пономарев,Александр Колмаков,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Росгвардия,ДОСААФ,Совет Федерации,Госдума,МВД,РИА Новости,Москва,Россия
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