«Оттесняли полицию»: как в Москве отметили день ВДВ

2 августа традиционно отмечается День воздушно-десантных войск. В 2020 году «голубые береты» встречают 90-летний юбилей. По всей России прошло празднование, однако без потасовок не обошлось. Так, в московском Парке Горького между десантниками и сотрудниками правоохранительных органов произошла драка. Росгвардейцы попытались задержать выпившего мужчину — за него вступились товарищи и начали оттеснять полицию.

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По всей России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск — на 2020 год приходится 90-летний юбилей. Обыватели обычно ожидают 2 августа происшествий, но с каждым годом десантники отмечают свой праздник все спокойнее.

И все же без драк в этом году не обошлось — в Парке Горького в Москве один из десантников устроил потасовку с сотрудником Росгвардии . По данным СМИ, правоохранители попытались задержать одного из «голубых беретов», однако тот оказал сопротивление.

«Его (десантника) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — рассказали свидетели происшествия.

Десантники и полиция начали толкаться, активной драки не было. Правоохранители попытались выстроиться в ряд и создать оцепление. В скором времени на место инцидента подъехала машина ОМОНа, празднующих попросили успокоиться. После этого полицейские отпустили участников потасовки.

Незадолго до этого на Красной площади прошел традиционный крестный ход в честь святого Ильи Пророка, который считается покровителем ВДВ. Затем, несмотря на прохладную погоду и пандемию коронавирусной инфекции, десантники все равно устраивали заплывы в фонтанах и различные соревнования.

Президент России Владимир Путин поздравил представителей воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. «Вы по праву гордитесь славной историей легендарной крылатой пехоты, именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей.

Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», — подчеркнул глава государства.

Путин также поблагодарил и поздравил ветеранов воздушно-десантных войск, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны. «И конечно, в год 75-летия Победы – особые слова признательности и благодарности – героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны», — заключил президент.

«Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные, ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства. Нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мужество, мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей», — отметил министр.

Во многих городах России отменили массовые мероприятия на день Воздушно-десантных войск. Такое решение было принято, чтобы предотвратить новые вспышки коронавируса.

90 лет со дня основания ВДВ не стали отмечать в Перми, Тюмени, Новокузнецке, Оренбурге, Волгограде, Липецке, Новороссийске, Кирове, Ростове-на-Дону и других городах. «2 августа 2020 года массовых праздничных мероприятий в Перми — сбора на набережной р. Камы, шествия, митинга и концертно-спортивной программы — не будет. Не будет организованных массовых мероприятий и в городах и районах Пермского края», — сообщили в Союзе десантников Пермского края.

В Краснодаре не только отменили мероприятия, но и отключили фонтаны. В эти дни будут проводиться профилактические работы.

В Ростове-на-Дону предложили отпраздновать юбилей в онлайн-формате. «Приглашаем ростовчан присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках», — писали на сайте администрации города.

Тем не менее без мероприятий в более привычном формате в России не обошлось, к примеру, в Екатеринбурге: празднования начались с высадки десяти парашютистов с борта самолета Ан-2 на площадку возле ККТ «Космос», а возле мемориала воинам-афганцам «Черный тюльпан» прошло традиционное возложение цветов.