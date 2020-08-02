Десантники устроили массовую драку в Парке Горького 

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В соцсетях появилось видео драки между десантниками-ветеранами и росгвардейцами.

Инцидент произошел в столичном парке Горького, сообщает РИАМО со ссылкой на очевидца.

На кадрах видно, что один из десантников мушкетерским наскоком атаковал гвардейца, но тот уверенно парировал удар и сам перешел в атаку. «Дуэлянтов» немедленно окружила толпа гуляющих, ее сдерживали коллеги росгвардейца.

«Его начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — сказал свидетель инцидента.

Вскоре на место инцидента приехала машина с ОМОНом. Десантников попросили успокоиться, конфликт затих, когда полицейские отпустили задержанного.

В России сегодня отмечается День ВДВ. В нынешнем году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет. Парк Горького и ВДНХ — традиционные места празднования.