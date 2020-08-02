Десантники устроили массовую драку в Парке Горького 

В соцсетях появилось видео драки между десантниками-ветеранами и росгвардейцами.
Инцидент произошел в столичном парке Горького, сообщает РИАМО со ссылкой на очевидца.
На кадрах видно, что один из десантников мушкетерским наскоком атаковал гвардейца, но тот уверенно парировал удар и сам перешел в атаку. «Дуэлянтов» немедленно окружила толпа гуляющих, ее сдерживали коллеги росгвардейца.
«Его начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — сказал свидетель инцидента.
Вскоре на место инцидента приехала машина с ОМОНом. Десантников попросили успокоиться, конфликт затих, когда полицейские отпустили задержанного.
В России сегодня отмечается День ВДВ. В нынешнем году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет. Парк Горького и ВДНХ — традиционные места празднования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Москвы решил отметить День ВДВ в день ВМФ. В итоге он разбил бутылку о голову и попал в больницу.