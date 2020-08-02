Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десантники устроили массовую драку в Парке Горького 

Майк Габриелян 29 минут назад
В соцсетях появилось видео драки между десантниками-ветеранами и росгвардейцами.
Инцидент произошел в столичном парке Горького, сообщает РИАМО со ссылкой на очевидца.
Шаманов рассказал об изменении образа десантника
На кадрах видно, что один из десантников мушкетерским наскоком атаковал гвардейца, но тот уверенно парировал удар и сам перешел в атаку. «Дуэлянтов» немедленно окружила толпа гуляющих, ее сдерживали коллеги росгвардейца.

«Его начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — сказал свидетель инцидента.

Вскоре на место инцидента приехала машина с ОМОНом. Десантников попросили успокоиться, конфликт затих, когда полицейские отпустили задержанного.
В России сегодня отмечается День ВДВ. В нынешнем году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет. Парк Горького и ВДНХ — традиционные места празднования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Москвы решил отметить День ВДВ в день ВМФ. В итоге он разбил бутылку о голову и попал в больницу.
Комментарии 366
Происшествия , Видео , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Видео
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
00:36
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
Автомобилист сбил женщину с ребенком и попал на видео
00:20
Автомобилист сбил женщину с ребенком и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Неелова «прошлась» по Гармашу
00:15
Неелова «прошлась» по Гармашу
Шоу-бизнес
Десантники устроили массовую драку в Парке Горького
01:30
Десантники устроили массовую драку в Парке Горького
Происшествия
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение