Бойцы ВДВ устроили драку в Парке Горького

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Бойцы ВДВ подрались с росгвардейцами в Парке Горького 

News.ru 30 минут назад
Драка между бойцами ВДВ и сотрудниками Росгвадии произошла в московском парке Горького. Конфликт начался, когда один из празднующих солдат ударил росгвардейца.
По данным Telegram-канала Baza, нескольких наведавших задержали. Avtozak LIVE сообщает, что в драке учувствовали срочники Росгвардии, а также сотрудники ОМОН.
Очевидец рассказал журналистам РИАМО, что перед инцидентом силовики начали задерживать одного из десантников.

Его (десантника — NEWS.ru.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию, — подчеркнул он.

По данным агентства, активной драки не было: силовики выстроились в ряд и создали оцепление, а после потасовки задержанного отпустили. При этом опубликованные в Telegram кадры демонстрируют моменты активной драки.
2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Владимир Шаманов, прежде командовавший Воздушно-десантными войсками, заявил: обидчикам России придётся иметь дело с десантниками. Он напомнил, что в Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение, отметил Шаманов.
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Происшествия , Видео , Владимир Шаманов , Росгвардия , Госдума , РИАМО
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