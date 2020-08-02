Бойцы ВДВ устроили драку в Парке Горького

Драка между бойцами ВДВ и сотрудниками Росгвадии произошла в московском парке Горького. Конфликт начался, когда один из празднующих солдат ударил росгвардейца.

По данным Telegram-канала Baza, нескольких наведавших задержали. Avtozak LIVE сообщает, что в драке учувствовали срочники Росгвардии , а также сотрудники ОМОН.

Очевидец рассказал журналистам РИАМО, что перед инцидентом силовики начали задерживать одного из десантников.

Его (десантника — NEWS.ru.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию, — подчеркнул он.

По данным агентства, активной драки не было: силовики выстроились в ряд и создали оцепление, а после потасовки задержанного отпустили. При этом опубликованные в Telegram кадры демонстрируют моменты активной драки.

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.