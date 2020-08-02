Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже

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Мэр Ялты прокомментировал действия охранника пляжа с нагайкой 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Мэр Ялты Иван Имгрунт прокомментировал действия охранника с нагайкой, прогонявшего туристов с пляжа. По его словам, произошедшее похоже на провокацию, сообщает РИА Новости.

«То, что произошло, больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялты», — приводит агентство его слова. Мэр подчеркнул, что отдыхающие начали конфликт первыми: грубо обращались с охранником и сбили с него головной убор. Поведение охранника он, однако, назвал недопустимым.

Атаман Черноморского казачьего войска и советник главы Крыма Антон Сироткин выразил сомнения в том, что заснятый на видео мужчина принадлежит к казакам. Он призвал казаков не применять нагайки при охране пляжей.
Ранее в сети появилось видео, на котором охранник прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой. По словам женщины, опубликовавшей кадры с казаком, мужчина потребовал покинуть место, принадлежащее санаторию, и угрожал ей, а также ее мужу, матери и четырехлетнему сыну. Позже стало известно, что мужчину уволили.
Администрация санатория, где произошел инцидент, в свою очередь ранее сообщала, что охрана порядка на территории осуществляется именно в рамках соглашения о взаимодействии с казачьим обществом. Там также подчеркнули, что посетители не были гостями санатория, но пообещали провести служебную проверку и установить виновных.
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Происшествия , Видео , Антон Сироткин , РИА Новости , Ялта
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