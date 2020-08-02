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На Украине мать рыла подкоп, чтоб организовать побег сына из колонии 

ИА Regnum 2 часа назад
Мать рыла подкоп, чтобы помочь сыну сбежать из колонии
Фото: РИА Новости
В городе Вольнянск Запорожской области женщина рыла подкоп, чтоб освободить из колонии своего сына, который отбывает наказание за убийство. Об этом 1 августа сообщается на telegram-канале «Это Запорожье».
По информации источника, мать осужденного из города Николаева. Недалеко от колонии, где за убийство отбывает наказание ее сын, женщина арендовала дом. С помощью инструментов она по ночам рыла подкоп, пока это не стало известно сотрудникам правоохранительных органов.
Таким образом, женщине «удалось углубиться на 3 метра, и прокопать порядка 10 метров».
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области из колонии-поселения сбежал осужденный.
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Происшествия , МВД , Вольнянск
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