Кто выбросил из окна студентку МГИМО

Пустая аудитория, приступ ревности и распахнутое окно — весной 2018-го студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала с четвертого этажа. По словам родственников девушки, все указывало на убийство, в котором они сразу заподозрили ее молодого человека. Однако следствие решило, что это суицид. С мертвой точки дело сдвинулось лишь после того, как материалы передали в Центральный аппарат СКР . РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

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Утром 13 апреля студентка факультета международных экономических отношений 21-летняя Томирис традиционно пообщалась с мамой в WhatsApp, пожелала ей хорошего дня и отправилась на занятия.

"В 12:53 я отправила ей фото из салона красоты, — восстанавливает ход событий в беседе с РИА Новости мать погибшей, известный дизайнер из Казахстана Жанна Ахметова. — Она прочитала сообщение, но почему-то не ответила. А через два с половиной часа мне позвонила однокурсница дочери. Сказала, что Томирис выпала с четвертого этажа и находится в реанимации НИИ имени Склифосовского".

Жанна сразу вылетела в Москву . В больнице она встретила молодого человека Томирис 21-летнего Муртазали Меджидова. Тот объяснил, что во время ссоры девушка выпрыгнула из окна. При этом сам конфликт он описывал очень путанно и несколько раз менял подробности.

Два дня Томирис находилась в сознании, но разговаривать не могла, лишь помахала рукой и улыбнулась, увидев маму. Затем состояние резко ухудшилось. Девушку ввели в искусственную кому, однако спасти не смогли — 3 мая она скончалась.

Уголовным делом по статье "Доведение до самоубийства" занялись следователи Западного округа Москвы из Никулинского межрайонного отдела СКР.

"На допросе я рассказала о странном поведении Муртазали, — вспоминает Жанна. — Но руководитель отдела заявил: "Оставьте парня в покое, он здесь ни при чем. Это был обычный суицид". Спустя несколько дней нам отдали вещи Томпи (так ее звали родственники и друзья. — Прим. ред.) и сообщили, что закрывают дело".

Пятница, 13-е

С Муртазали Томирис познакомилась в 2016-м, когда перешла на второй курс. Сын бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова долго ухаживал за девушкой, прежде чем та ответила взаимностью.

Спустя два года отношения дали трещину. Томирис пожаловалась матери на приступы ревности молодого человека и призналась, что хочет с ним расстаться. Но это оказалось не так просто — тот настаивал на продолжении.

"В начале апреля 2018-го Меджидова не видели в институте целую неделю, — говорит Жанна. — Затем в пятницу, 13-го числа, он появился во время большой перемены. Нашел мою дочь и увел в пустую аудиторию. Подперев дверь стулом, стал высказывать претензии".

Это подтверждают и несколько студентов, слышавших упреки молодого человека. Но что случилось в аудитории, никто не видел.

Томирис упала на землю спиной. Кроме того, врачи диагностировали у нее на руках и ногах синяки, явно полученные еще до падения.

"Все это указывало на убийство, — считает мать погибшей. — Однако следователи твердили о суициде. По их словам, они допросили Меджидова как свидетеля, и тот утверждал, что у Томпи были суицидальные мысли. Это не так. Она готовилась к защите диплома, купила платье на выпускной, а после окончания вуза мы всей семьей планировали отправиться в Санкт-Петербург, уже приобрели билеты. Дочь не пошла бы на такой шаг — она знала, что несет ответственность и за меня, и за младшую сестру".

Новые доказательства

Поняв, что дело всячески пытаются замять, Жанна обратилась к президенту Казахстана Токаеву, а также написала письма в администрацию президента России и председателю СКР Александру Бастрыкину . В итоге глава республики взял расследование на личный контроль. Вскоре все материалы из райотдела передали в московское управление СКР, а осенью 2019-го — в Центральный аппарат ведомства.

На днях статью переквалифицировали на "Убийство". Меджидова задержали, предъявили обвинение и, по решению Басманного суда Москвы, на ближайшие два месяца отправили в СИЗО

Как полагают родственники девушки, расследование затянулось, потому что кто-то очень не хотел искать виновных и не обращал внимания на важные улики: видеозаписи и показания ключевых свидетелей. Кроме того, за два с половиной года сменилось пять следователей, и каждому заново приходилось допрашивать очевидцев, изучать переписку, назначать экспертизы.

Родные думают, что статью переквалифицировали лишь после того, как ослабело влияние Меджидова-старшего, которого сейчас подозревают в крупных хищениях.

Меджидову-младшему грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокат Руслан Русланов отмечает, что у сотрудников СК нет новых доказательств, а обвиняемый все это время сотрудничал со следствием и даже несколько раз прошел полиграф.

"Месяц назад Меджидов защитил диплом, который ему помогала писать моя дочь, — говорит мать погибшей. — У нее тоже были большие планы на жизнь: хотела поступить в магистратуру, а затем устроиться в посольство. Томпи очень тонко чувствовала настроение людей и могла бы стать хорошим дипломатом".

Мать Томирис до сих пор получает сообщения от незнакомых людей, которые близко к сердцу приняли эту трагедию и выражают соболезнования.