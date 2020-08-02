Путь в один конец

В мире ежедневно бесследно исчезают люди. Некоторых удается найти и вернуть домой, однако трагических историй намного больше. Каждый несчастный случай становится огромной потерей для близких, а иногда и для целых стран и континентов. Несколько лет назад мир потрясла пропажа двух девушек из Нидерландов, которые отправились в Панаму изучать испанский язык. Подруги Лисанн Фрон и Крис Кремерс будто испарились посреди исхоженного тысячами туристов популярного латиноамериканского маршрута. Через некоторое время местные жители нашли их вещи, а позже — останки тел без следов насилия. Многочисленные расследования, проводившиеся правоохранителями, никак не прояснили судьбу девушек, а лишь внесли путаницу. Что могло произойти весной 2014 года на маршруте El Pianista, почему на личных вещах пропавших остались чужие отпечатки пальцев и почему их телефоны жили собственной жизнью еще около двух недель — в материале «Ленты.ру».

Большие надежды

Лисанн Фрон и Крис Кремерс родились в голландском городе Амерсофте. 22-летняя Лисанн была старше подруги на год. Друзья и родственники вспоминают обеих как умных, энергичных и открытых миру оптимисток. Поездка в экзотическую Панаму стала подарком к окончанию университета для Фрон, которая получила диплом психолога в Девентере. Родители дали ей немного денег на отдых. Кремерс тогда еще училась в университете Утрехта на искусствоведа.

Девушки несколько месяцев вместе работали в ресторане In den Kleinen Hap, откладывая личные средства на путешествие мечты, во время которого они планировали не только отдыхать, но и изучать испанский язык и заниматься социальным волонтерством — помогать местным жителям с детьми.

В марте Фрон и Кремерс вылетели из амстердамского аэропорта навстречу приключениям. Первым пунктом назначения стал Бокас-дель-Торо: там девушки изучали язык, наслаждались местной кухней и Карибским морем, писали большие радостные сообщения о местных красотах друзьям и близким. Кремерс обзавелась экзотическим аватаром на Facebook: стоя на коленях в воде, она держит в руках настоящую морскую звезду.

Спустя несколько недель отдыха они направились в сторону вулканической горы Бару, грандиозной возвышенности, в окрестностях которой расположен окруженный джунглями туристический город Бокете. Там они планировали пробыть остаток каникул.

Голландки успешно добрались до Бокете и заселились в заранее подготовленное для них жилье. Здесь их планы изменились: изначально студентки планировали изучать язык и работать с местными школьниками, однако в местной администрации им сообщили, что пока это невозможно.

Согласно некоторым свидетельствам, им предложили вновь прийти и обговорить все условия спустя несколько дней. Путешественницы, видимо, решили не терять времени даром и воспользоваться неожиданной паузой для новых приключений. Это решение положило начало запутанной и странной истории, в которой ничьи показания не сходятся ни с какими доказательствами.

Недлинная дорога

Утром первого апреля 2014 года в Бокете стояла прекрасная погода. Крис и Лисанн выбрали этот день для прогулки по известной местной тропе La Pianista, находящейся примерно в восьми километрах от города. Девушки надели майки и шорты, взяли легкий рюкзак, куда положили самое необходимое (паспорта, бутылку воды и немного денег — около 80 долларов), мобильные телефоны и фотоаппарат. Именно эта техника потом заговорит красноречивее всех полицейских и сыщиков.

До начала маршрута они доехали на такси — по словам водителя, около полудня. Однако согласно метаданным сделанных фотографий, на деле они начали восхождение часом раньше. При этом в распоряжении полиции появятся свидетельские показания владельца кафе, расположенного в начале маршрута, который общался с двумя похожими на голландок девушками около трех часов дня, и на прогулку они отправились после этого. Также его сотрудники утверждали, что Фрон и Кремерс взяли собаку-проводника, которая вернулась одна. Но доказать это невозможно, поскольку пес не попал ни на один снимок.

Обычно туристам требуется пять-шесть часов для прогулки по La Pianista — тропа устроена как восхождение и спуск с холма, дорога в одну сторону занимает два с половиной или три часа. Несмотря на то что маршрут считается известным и ежедневно по нему проходят десятки человек, даже местные не рискуют сходить с тропы: окружающая территория опасна из-за крутого рельефа, особенно в сезон дождей (с апреля по октябрь), — в это время даже издревле живущее в этих местах племя нгобе ходит по тропе с осторожностью. Тропа проходит от штата Чирики до провинции Бокас-дель-Торо, пересекая ущелья глубиной более 20 метров, которые необходимо переходить по канатным мостам.

Фрон и Кремерс дошли до вершины примерно в час дня: в это время девушки сделали фото на живописной смотровой площадке Эль-Мирадор на вершине холма. Обычно туристы на этом заканчивают прогулку и идут обратно, однако, вероятнее всего, голландки захотели продолжить поход и посмотреть на водопад в джунглях, находящийся на продолжении маршрута в почти дикой местности. Несколькими днями ранее они искали в сети карту этого ландшафта и тщательно изучили ее.

Путешественницы же обратились к местному гиду Фелициано Гонсалесу лишь ради поездки в местный национальный парк, которая была запланирована на следующий день. Именно он первым понял, что что-то произошло, когда девушки не вышли на связь. Он обратился к семье, у которой они снимали жилье, а потом и в полицию. 3 апреля Кремерс и Фрон объявили пропавшими без вести.

Небывалые по масштабам поиски продолжались несколько недель: сначала девушек разыскивали полиция, кинологи и местные жители, вскоре к ним присоединились голландские коллеги и родные пропавших. Казалось, что путешественницы будто испарились, не оставив следа своего присутствия и каких-либо вещей. Крайне странно и то, что два свидетеля утверждали, что видели, как девушки вернулись с маршрута La Pianista и искали возможность добраться в город. Однако кроме этих двоих больше никто не сообщал о возвращении Фрон и Кремерс.

Неожиданные находки

В июне 2014 года, спустя десять недель после таинственного исчезновения туристок, в поле неподалеку от поселения Альта Ромеро местные жители обнаружили рюкзак — тот самый, с которым голландки совершали прогулку по маршруту. Путь от места, где их в последний раз видели живыми, до этого поля занял бы несколько часов пешей ходьбы. Странным показалось и то, что рюкзак был фактически в идеальном состоянии, все его содержимое осталось целым и невредимым и даже не промокло (это полностью исключало предположение, что его принесло течением по горной реке). В рюкзаке лежали заграничный паспорт на имя Крис Кремерс, страховая медицинская карточка на имя Лисанн Фрон, 83 доллара США, солнцезащитные очки девушек, их бюстгальтеры и мобильные телефоны, бутылка из-под воды и фотоаппарат.

При этом в мае на страну обрушились сильные ливни, от которых не мог не пострадать рюкзак, оставленный в джунглях. На нем были обнаружены ДНК разных людей, однако точно определить, попали ли они туда до пропажи девушек или после, оказалось невозможно. На мобильных телефонах и фотоаппарате обнаружили более десятка различных отпечатков пальцев. Некоторые повторялись. Вскоре нашлась еще одна вещь — шорты Кремерс, которые лежали аккуратно сложенными и застегнутыми на молнию на скале между двумя быстрыми горными ручьями.

Основной уликой стал фотоаппарат, оказавшийся в рюкзаке, на котором было обнаружено 133 последовательно сделанных снимка. В серии не хватает лишь одной фотографии, и неясно, кто ее удалил, так как восстановить ее так и не удалось (при удалении фото вручную его можно восстановить).

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Большая их часть — портреты улыбающихся девушек, сделанные первого апреля во время прогулки по маршруту, и окружающие их пейзажи. Лишь снимок, сделанный в 18:40, кажется странным: на нем у Кремерс очень встревоженное лицо. Часть снимков сделаны в «дикой» части маршрута, что подтверждает гипотезу, что после восхождения девушки отправились по неблагоустроенному спуску. По некоторым данным, на той стороне находится множество не обозначенных на картн хижин и землянок. Кто там живет, не знают даже опытные гиды.

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Наиболее странными оказались 90 фотографий, сделанных 8 апреля между часом ночи и четырьмя часами утра, в полной темноте, когда в этой местности был сильный ливень. Согласно сохраненным метаданным, между некоторыми снимками проходило всего несколько секунд. Некоторые фотографии были сделаны явно умышленно, так как даже не были размыты. Ряд специалистов предполагают, что Фрон и Кремерс пытались использовать вспышку как источник света, но точно это узнать уже вряд ли удастся. На большинстве фото — овраги, ущелья, канатные мосты. Один из снимков — крупный план головы Кремерс, где видна кровь на ее виске.

Позднее мобильные были отключены и активировались лишь на следующий день, спустя 14 часов. Девушки пытались дозвониться спасателям, но тщетно. К шестому апреля телефон Фрон перестал работать (вероятно, разрядилась батарея), смартфон Кремерс работал еще несколько дней. Известно, что в тот же день кто-то пытался получить к нему доступ, но неверно вводил PIN-код. По данным следствия, с седьмого по десятое апреля было предпринято 77 попыток ввода PIN-кода, но все они были безрезультатными.

Последний этап

В июне местные жители обнаружили не только шорты одной из голландок (в 14 часах ходьбы от поля, где нашли рюкзак), но и обувь (два разных ботинка). 19 июня были найдены останки Лисанн Фрон — левая нога с многочисленными переломами плюсневых костей, обутая в ботинок. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, никаких следов насилия на останках не было — ни порезов, ни следов оружия, ни отпечатков зубов или когтей.

На берегу реки потом нашли не менее 33 разбросанных фрагментов тела — неподалеку от канатного моста, который, предположительно, был запечатлен на ночных фотографиях, сделанных девушками. Многие останки находились на расстоянии нескольких километров друг от друга, все вдоль реки. Также были найдены части тазовой кости, и тест ДНК подтвердил, что это останки Крис Кремерс.

Некоторые останки были обнаружены в конце августа. Согласно заключению патологоанатомов, фрагменты были в крайне нетипичном состоянии: кусок кожи с голени Фрон был в стадии разложения, а бедренная и большеберцовая кости — в абсолютно идеальном, фактически живом состоянии. Специалисты допустили, что это неслучайно, что некто мог что-то умышленно делать с останками девушки. При этом кости Кремерс были в совершенно ином состоянии — абсолютно обесцвечены.

Криминалистам не удалось прийти к общему заключению. Сейчас официальные лица склонны утверждать, что девушки заблудились. Затем Кремерс получила ранение, упав с высоты, а Фрон ухаживала за ней, пока с ней тоже не произошел несчастный случай. Прорабатывалась версия, что на девушек напала пума, змея или другое дикое животное.

Действительно, выжить в опасных условиях джунглей, особенно в темное время суток, крайне сложно, тем более что неровная местность не способствует безопасному походу. Однако ситуация с найденным в идеальном состоянии (и всеми ценными вещами) рюкзаком на таком расстоянии от места официальной гибели девушек и небрежное расследование обстоятельств дела продолжают вызывать вопросы у многих людей по всему миру. Некоторые подозревают, что девушек могли убить наркодилеры или работорговцы.

В последние годы в наивысшей точке El Pianista установлен знак, который не разрешает туристам проходить на другую сторону склона без сопровождения гида.