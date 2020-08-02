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В российском городе десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Фото: 76.ru
В Ярославле толпа десантников напала на ЛГБТ-активиста. Об этом сообщает портал 76.ru.
Ярослав Сироткин встал на одной из центральных улиц города с плакатом «Геи тоже служат в ВДВ». После этого на него набросились проходившие мимо десантники, отмечающие 90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск.
Двум полицейским пришлось собой закрывать молодого человека. Тем не менее, ему нанесли несколько ударов в живот и голову, а также разбили очки.
Сироткин написал заявление в полицию, по факту инцидента проводится проверка.
Ранее 2 августа в Парке Горького в Москве завязалась драка между десантниками и росгвардейцами. Как сообщалось ранее, причиной драки стала просьба правоохранителей к десантниками вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.
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