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Четырёхлетнего ребёнка похитили в Подмосковье 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Четырёхлетнего ребёнка похитили в Подмосковье
Фото: News.ru
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о пропаже четырёхлетнего ребёнка в Чеховском районе Московской области. Согласно предварительным данным, его похитила неизвестная.
В настоящий момент полиция проверяет эти данные, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. ЧП произошло в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Чеховское».

Инцидент произошёл в СНТ «Чеховское» под Чеховым. Пропал ребёнок четырёх лет, по предварительной информации, его похитила неизвестная, — рассказал информатор журналистам.

В настоящий момент спасатели и волонтёры занимаются поиском ребёнка.
Ранее NEWS.ru писал, что ночью 25 июля неизвестная женщина украла из палаты роддома мальчика двух дней от роду, матерью которого является Наталья Русикова. Женщину задержали вместе с ребёнком в Калмыкии. Жизнь младенца вне опасности. В настоящее время ничего не известно о личности подозреваемой и мотивах, которые побудили её к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область
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