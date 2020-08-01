Четырёхлетнего ребёнка похитили в Подмосковье 

В настоящий момент полиция проверяет эти данные, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. ЧП произошло в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Чеховское».

Инцидент произошёл в СНТ «Чеховское» под Чеховым. Пропал ребёнок четырёх лет, по предварительной информации, его похитила неизвестная, — рассказал информатор журналистам.

В настоящий момент спасатели и волонтёры занимаются поиском ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что ночью 25 июля неизвестная женщина украла из палаты роддома мальчика двух дней от роду, матерью которого является Наталья Русикова. Женщину задержали вместе с ребёнком в Калмыкии. Жизнь младенца вне опасности. В настоящее время ничего не известно о личности подозреваемой и мотивах, которые побудили её к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.