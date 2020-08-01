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Стало известно, как отравилась семья на турбазе на Алтае 

Майк Габриелян и ещё 3 37 минут назад
СК узнал, как отравили семью на алтайской турбазе
Фото: : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
Семья чиновника, погибшая на турбазе в Алтайском крае, отравилась выхлопами от дизельного генератора, установленного в подвале. Об этой версии следствия сообщает телеграм-канал Life Shot.
В день заезда семьи на турбазе пропал свет из-за штормового ливня. Чтобы люди не сидели без электричества, в подвал под номером Кременских поставили дизельные генераторы и открыли дверь — для вентиляции.
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
В итоге комната Кременских наполнилась выхлопными газами, члены семьи угорели до смерти.
Следователи намерены задержать хозяина турбазы, по решению которого установили генератор.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на турбазе погибла семья 51-летнего Иосифа Кременских, чиновника, работавшего в управлении печати Алтайского края.
Скончались глава семейства, его супруга, 16-летний сын и 12-летняя дочь.
Они въехали на турбазу «Глобус» 26 июля и с тех пор не выходили из номера. В день выселения, 31 июля сотрудники базы решили взломать дверь, и нашли тела погибших.
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Происшествия , Другое , Алтай , Алтайский Край
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