СК узнал, как отравили семью на алтайской турбазе

Семья чиновника, погибшая на турбазе в Алтайском крае , отравилась выхлопами от дизельного генератора, установленного в подвале. Об этой версии следствия сообщает телеграм-канал Life Shot

В день заезда семьи на турбазе пропал свет из-за штормового ливня. Чтобы люди не сидели без электричества, в подвал под номером Кременских поставили дизельные генераторы и открыли дверь — для вентиляции.

В итоге комната Кременских наполнилась выхлопными газами, члены семьи угорели до смерти.

Следователи намерены задержать хозяина турбазы, по решению которого установили генератор.

Ранее «Рамблер» сообщал , что на турбазе погибла семья 51-летнего Иосифа Кременских, чиновника, работавшего в управлении печати Алтайского края.

Скончались глава семейства, его супруга, 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Они въехали на турбазу «Глобус» 26 июля и с тех пор не выходили из номера. В день выселения, 31 июля сотрудники базы решили взломать дверь, и нашли тела погибших.