Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смерть семьи на Алтае: история получила продолжение 

Павел Тиунов и ещё 10 8 минут назад
Следователи обвинили владельца алтайской турбазы «Глобус» в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате чего скончались четверо человек, говорится на сайтерегионального следственного управления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
О трагедии, как сообщал «Рамблер», стало известно 31 июля. На турбазе, расположенной недалеко от озера Ая, были обнаружены тела членов одной семьи: двух взрослых и двух несовершеннолетних 16 и 10 лет. Эксперты отметили, что признаков насильственной смерти на трупах обнаружено не было.
Следователи выяснили, что в ночь на 27 июля после отключения на базе электроэнергии по распоряжению владельца в бойлерную были установлены два бензиновых электрогенератора, с помощью которых планировалось поддержать работоспособность системы водоснабжения.

«Работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по предварительной версии смерть четверых человек наступила из-за отравления именно окисью углерода.
По уголовному делу в качестве обвиняемого в смерти людей проходит владелец базы. Если впоследствии суд признает его виновным, то ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Комментарии 9
Происшествия , Видео , Криминал , Массовое отравление
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна гибели семьи на турбазе раскрыта
Тайна гибели семьи на турбазе раскрыта
Путь в один конец
Путь в один конец
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве
Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве
Видео
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение