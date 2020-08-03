Смерть семьи на Алтае: история получила продолжение 

Следователи обвинили владельца алтайской турбазы «Глобус» в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате чего скончались четверо человек, говорится на сайте регионального следственного управления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

О трагедии, как сообщал «Рамблер», стало известно 31 июля. На турбазе, расположенной недалеко от озера Ая, были обнаружены тела членов одной семьи: двух взрослых и двух несовершеннолетних 16 и 10 лет. Эксперты отметили, что признаков насильственной смерти на трупах обнаружено не было.

Следователи выяснили, что в ночь на 27 июля после отключения на базе электроэнергии по распоряжению владельца в бойлерную были установлены два бензиновых электрогенератора, с помощью которых планировалось поддержать работоспособность системы водоснабжения.

«Работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по предварительной версии смерть четверых человек наступила из-за отравления именно окисью углерода.

По уголовному делу в качестве обвиняемого в смерти людей проходит владелец базы. Если впоследствии суд признает его виновным, то ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.