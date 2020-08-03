Смерть семьи на Алтае: история получила продолжение

Алтайском крае предъявлено обвинение владельцу туристической базы «Глобус», где в конце прошлой неделе в своем номере были обнаружены тела четырёх человек. Как сообщает региональное СУ СК РФ, речь идёт о ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.

По данным следствия, в ночь на 27 июля в связи с отключением электроснабжения владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора с целью обеспечения работоспособности насосной станции и всей системы водоснабжения базы.

«Следователями СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, семья из четырех человек (в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет) прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. Директор турбазы «Глобус» в селе Ая был задержан накануне, 2 августа.