Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве 

За минувшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале.
"В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", — говорится в сообщении.
Общее число умерших в столице увеличилось до 4 498 человек, следует из данных оперштаба.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.