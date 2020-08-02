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Семь человек пропали и девять спасены после крушения парома в Таиланде 

News.ru и ещё 2 49 минут назад
Крушение парома в Таиланде: пропали семь человек
Фото: globallookpress.com
Семь человек пропали без вести после крушения парома у таиландского острова Самуи в Таиланде. Поиски людей продолжаются, компания-оператор Raja Ferry Port планирует отправить лодку и готовит команду дайверов для определения координат судна и выяснения причин аварии.
По предварительным данным, паром перевернулся из-за сильного ветра который поднял волну. На судне были три десятиколёсных грузовика и пикап, 11 членов экипажа, четыре пассажира — водителя грузовиков и пикапа, продавщица, сообщает Bangkok Post.
Компанию уведомили о том, что паром потерпел крушение в пяти милях от берега. К месту происшествия сразу были направлены лодки на помощь экипажу и пассажирам. Прибывшим удалось вытащить из воды семь членов экипажа и двух водителей. Судьба остальных людей неизвестна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате спасательной операции на озере Виктория в Танзании, где перевернулся паром, нашли живого человека. Ему удалось продержаться под водой два дня.
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