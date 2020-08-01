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Одной из версий гибели людей на турбазе на Алтае является отравление

RT на русском
29 минут назад
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В СУ СК по Алтайскому краю прокомментировали ход расследования дела о гибели четырёх человек на турбазе.
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Фото: ТАССТАСС
«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», — говорится на сайте ведомства.
В настоящее время следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха.
Как сообщает сайт kp.ru, погибшими в отеле на одной из туристических баз в Алтайском крае оказалась семья 51-летнего Иосифа Кременских, главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края. Вместе с ним скончались его жена и двое детей. Сыну было 16 лет, а дочери — 12.
Ранее сообщалось, что тела четырёх человек обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.
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Происшествия,Роспотребнадзор,СКР,МВД,Алтайский Край,Алтай
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