Названа причина смерти российского чиновника с семьей

Как сообщает сайт kp.ru, погибшими в отеле на одной из туристических баз в Алтайском крае оказалась семья 51-летнего Иосифа Кременских, главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края. Вместе с ним скончались его жена и двое детей. Сыну было 16 лет, а дочери — 12.