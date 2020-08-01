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Друг назвал «странности» жены расчленённого рэпера Картрайта 

News.ru 16 минут назад
«Его смерть стала частью ритуального обряда»
Фото: andy_cartwright/vk.com
Друг погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) охарактеризовал жену музыканта как человека со странностями. По его словам, она увлекалась эзотерикой, а её интересы и разговоры выглядели пугающими.
Приятель рэпера подчеркнул, что женщина серьёзно интересовалась данной темой, сообщает «МК».

Однажды я услышал знакомые термины от Саши (погибшего. — Прим. NEWS.ru), он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился, — подчеркнул собеседник издания.

Молодой человек не исключил, что смерть рэпера стала частью «какого-то ритуального обряда».
Ранее NEWS.ru сообщал, что жене рэпера Энди Картрайта Марине Кохал предъявили обвинение в его убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), передают 31 июля 2020 года представители СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следком намерен просить суд заключить фигурантку под стражу. Ещё накануне она проходила по делу как свидетельница, однако силовики изменили её статус на подозреваемую, вменив расправу над Картрайтом. В настоящий момент её задержали.
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Происшествия , Александр Юшко , СКР , Санкт-Петербург
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