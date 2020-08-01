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«Польша должна извиниться»: в РВИО прокомментировали обезглавливание памятника Рокоссовскому 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
«Польша должна извиниться»
Фото: ТК «Звезда»
Этот отдельный случай следует воспринимать как часть общей политики «по созданию образа врага в лице Российской Федерации», отметили в обществе.
Польша должна восстановить памятник маршалу Константину Рокоссовскому и извиниться за акт вандализма в отношении него. Об этом заявил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
По мнению Никифорова, этот отдельный случай следует воспринимать как часть общей политики «по созданию образа врага в лице Российской Федерации».

«Конечно, Польша должна извиниться, но я думаю, этого не произойдет, а случай будет списан на недосмотр мелких чиновников», — сказал он «Звезде».

Памятник осквернили в городе Легница в ночь на 30 июля. Скульптуру весом больше полтонны неизвестные вывезли с участка захоронения советских воинов, погибших при освобождении города, на муниципальном кладбище. Позже полицейские нашли обезглавленную статую в поле.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Константин Рокоссовский , Юрий Никифоров , Российское военно-историческое общество , Польша
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