Этот отдельный случай следует воспринимать как часть общей политики «по созданию образа врага в лице Российской Федерации », отметили в обществе.

По мнению Никифорова, этот отдельный случай следует воспринимать как часть общей политики «по созданию образа врага в лице Российской Федерации».

«Конечно, Польша должна извиниться, но я думаю, этого не произойдет, а случай будет списан на недосмотр мелких чиновников», — сказал он «Звезде».

Памятник осквернили в городе Легница в ночь на 30 июля. Скульптуру весом больше полтонны неизвестные вывезли с участка захоронения советских воинов, погибших при освобождении города, на муниципальном кладбище. Позже полицейские нашли обезглавленную статую в поле.