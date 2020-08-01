Все погибли: два самолета столкнулись на Аляске

Трагедия произошла в 08:30 по местному времени в трех километрах от аэропорта города Солдотна

Семь человек стали жертвами авиакатастрофы на Аляске . Недалеко от аэропорта города Солдотна столкнулись два легкомоторных самолета, на борту одного из них находился депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. О случившемся сообщило Управление общественной безопасности штата.

По данным газеты Anchorage Daily News, Кнопп был единственным пассажиром одного из самолетов. Его гибель подтвердила супруга политика. По данным оперативных служб штата, шесть человек погибли на месте трагедии, один в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Сейчас место происшествия оцеплено, работают эксперты-криминалисты и представители авиационных властей. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации инициировали совместное расследование инцидента.