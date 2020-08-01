Два самолета столкнулись на Аляске

Все новости на карте

На Аляске столкнулись в воздухе два небольших самолёта около аэропорта города Солдотна . Как сообщает Anchorage Daily News, погиб депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп.

В аварию попали самолёты Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec, они столкнулись примерно в 3 км от аэропорта в 08:30 по местному времени (19:00 мск), пишет издание.

Количество пассажиров и пострадавших не уточняется.

Ранее небольшой самолёт Piper 32 потерпел крушение в жилом районе в городе Уэст-Джордан штата Юта, на борту находились шесть человек.