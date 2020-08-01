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На Аляске столкнулись два небольших самолёта 

RT на русском и ещё 2 28 минут назад
Два самолета столкнулись на Аляске
Фото: facebook.com/AlaskaStateTroopersOfficial
На Аляске столкнулись в воздухе два небольших самолёта около аэропорта города Солдотна. Как сообщает Anchorage Daily News, погиб депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп.
В аварию попали самолёты Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec, они столкнулись примерно в 3 км от аэропорта в 08:30 по местному времени (19:00 мск), пишет издание.
Количество пассажиров и пострадавших не уточняется.
Ранее небольшой самолёт Piper 32 потерпел крушение в жилом районе в городе Уэст-Джордан штата Юта, на борту находились шесть человек.
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Происшествия , Катастрофы , Аляска , Солдотна
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