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В США отменили смертный приговор террористу Царнаеву 

BFM.RU и ещё 10 56 минут назад
В США отменили смертный приговор Царнаеву
Фото: Reuters
Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который устроил взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Происшествия , В мире , США
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