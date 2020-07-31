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У депутата Галяминой проходит обыск 

РИА Новости 2 часа назад
У депутата Галяминой проходит обыск
Фото: РИА Новости
Обыск проходит у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, на которую завели уголовное дело, она без связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба депутата Николай Касьян.
Ранее против Галяминой возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, максимальная санкция — лишение свободы на пять лет. Пресс-секретарь штаба депутата сообщал, что следствие пока не связывалось с Галяминой, она узнала о возбуждении против нее уголовного дела из СМИ и вину не признает.

"Начались следственные действия, у нее проходит обыск. Они с адвокатом пока без связи там", — сказал Касьян.

Он отметил, что пока неизвестно, какие действия последуют за обыском.

"Мы пока сами не очень понимаем, что будет, когда закончится обыск, начнётся ли допрос или они просто уедут ", — заявил Касьян.

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