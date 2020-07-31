У депутата Галяминой проходит обыск 

Обыск проходит у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, на которую завели уголовное дело, она без связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба депутата Николай Касьян.

Ранее против Галяминой возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, максимальная санкция — лишение свободы на пять лет. Пресс-секретарь штаба депутата сообщал, что следствие пока не связывалось с Галяминой, она узнала о возбуждении против нее уголовного дела из СМИ и вину не признает.

"Начались следственные действия, у нее проходит обыск. Они с адвокатом пока без связи там", — сказал Касьян.

Он отметил, что пока неизвестно, какие действия последуют за обыском.