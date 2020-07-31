Россиянин обратился в полицию из-за подгоревшего супа 

Житель Москвы позвонил в дежурную часть отдела полиции по Ярославскому району и сообщил о том, что у него в квартире пригорел суп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

После обращения 74-летнего жителя улицы Палехская на место прибыли боевой расчет пожарной части и наряд полиции. Выяснилось, что возгорания не было, а пенсионер в помощи медиков не нуждается. По данному факту участковым уполномоченным полиции была начата проверка.

В апреле 2019 года сообщалось, что жительница американского штата Орегон приняла находящийся в ее ванной комнате робот-пылесос за преступника. Полиция округа прибыла на место спустя семь минут.

«Когда мы зашли в дом, мы услышали шорох в ванной комнате», — отметил один из полицейских.

Они потребовали, чтобы правонарушитель сдался и вышел из помещения, однако ответа не последовало. Тогда вооруженные полицейские выломали дверь и обнаружили на полу комнаты робот-пылесос.