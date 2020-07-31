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Трагедия на алтайской турбазе: установлены личности погибших 

Вероника Полынина 39 минут назад
Трагедия на турбазе: установлены личности погибших
Фото: depositphotos.com
Установлены личности взрослых и детей, чьи тела были обнаружены на турбазе в Алтайском крае.
По данным телеграм-канала Life Shot, погибшие являются семьей начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосифа Кременских.
ЧП на российской турбазе: в номере обнаружили трупы
Погибших четверо, среди них двое детей — 16-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они были найдены в номере со следами насильственной смерти.
Они въехали на территорию туристической базы 26 июля и с тех пор не выходили из номера. Как сообщал «Рамблер», 31 июля, в день выселения, сотрудники объекта решились взломать дверь.
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное ело об убийстве двух и более лиц.
Происшествия , СКР , Алтайский Край
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