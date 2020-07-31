Трагедия на турбазе: установлены личности погибших

Установлены личности взрослых и детей, чьи тела были обнаружены на турбазе в Алтайском крае

По данным телеграм-канала Life Shot, погибшие являются семьей начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосифа Кременских.

Погибших четверо, среди них двое детей — 16-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они были найдены в номере со следами насильственной смерти.

Они въехали на территорию туристической базы 26 июля и с тех пор не выходили из номера. Как сообщал «Рамблер», 31 июля, в день выселения, сотрудники объекта решились взломать дверь.